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Yüzsüz hırsız!

Yüzsüz hırsız!
Adana polisi, hırsızlık ihbarı üzerine operasyon düğmesine bastı. Kullandıkları aracın plakasını çamurla kapatan 3 hırsız, izolasyon köpüğü sıkarak alarmını susturdukları bir mağazaya girmek isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin tanınmamak için yüzüne ayakkabı boyası sürmesi polisi bile şaşırttı.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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