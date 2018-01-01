Yürü be Malikan

Türkiye'ye çalışmaya gelen Kırgız Malikan, dehşeti yaşadı. Fuhuşa zorlanıp, feci şekilde dövüldü. Doktorların umudu kestiği kadın hayata yeniden tutundu. Olay 21 Aralık 2016'da Antalya'da yaşandı. Kırgızistan uyruklu Malikan Nootieva(23), Antalya'ya çalışmak için geldi. Sefa.Ç. tarafından para karşılığı Mustafa Y.'ye pazarlandı. Fuhuşa direnen Nootieva, olay günü levye ile dövüldükten sonra yol kenarına atıldı. Sağlık ekipleri, kalbi iki kez duran kadının kalbini çalıştırdı. Hastaneye kaldırılan Malikan için doktorlar, "Yaşamasımucize" dedi. Üç ayrı beyin ameliyatı geçiren Malikan, iki ay yoğun bakım ünitesinde yattı. Tedavisinin ardından Nootieva'ya Antalyalı hayırsever Hamdi Kutluay yardım elini uzattı. Bu sırada babası Raimbek ve annesi Adile Nootieva Antalya'ya geldi ve 16 Şubat'ta taburcu olan, bir kelime konuşamayan ve hiçbir şey hatırlamayan kızlarına bir bebek gibi baktı. 1 yıl sonra konuşmaya ve tek başına yürümeye başlayan Malikan Nootieva doktorları bile şaşkına çevirdi.
YAPANI TEŞHİS ETTİ Psikolojik destek alan gençkadın, yaşadıklarının büyük birbölümünü hatırlamaya başladı.Hakim karşısına çıkan MalikanNootieva kendisine bu acımasızlığıyapan Mustafa Y.'yi teşhis ederekolay gecesi kendisinin boğazını sıkıpküpesini kolyesini ve eşyalarını aldığınıbaşına demir bir cisimle vuruphareket halinde iken araçtan attığınısöyledi. Suçlamaları kabul etmeyenzanlıya karşı Avukat Eniz Ziyalı,Malikan'a yapılanların cezasızkalmaması için hukuk mücadelesivereceğini söyledi.
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