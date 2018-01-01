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Yol Durumu
  1. Bir 'demet' mucize!
  2. Yine tutuklandı yine kaçtı

Yürü be Malikan

’da Kırgız , fuhuşa zorlandı. Dövülüp yol kenarına atıldı. Doktorların yürüyemez dediği genç kadın, ayağa kalktı

Yürü be Malikan
Türkiye'ye çalışmaya gelen Kırgız Malikan, dehşeti yaşadı. Fuhuşa zorlanıp, feci şekilde dövüldü. Doktorların umudu kestiği kadın hayata yeniden tutundu. Olay 21 Aralık 2016'da 'da yaşandı. Kırgızistan uyruklu Malikan Nootieva (23), Antalya'ya çalışmak için geldi. Sefa.Ç. tarafından para karşılığı Mustafa Y.'ye pazarlandı. Fuhuşa direnen Nootieva, olay günü levye ile dövüldükten sonra yol kenarına atıldı. Sağlık ekipleri, kalbi iki kez duran kadının kalbini çalıştırdı. Hastaneye kaldırılan Malikan için doktorlar, "Yaşaması mucize" dedi. Üç ayrı beyin ameliyatı geçiren Malikan, iki ay yoğun bakım ünitesinde yattı. Tedavisinin ardından Nootieva'ya Antalyalı hayırsever Hamdi Kutluay yardım elini uzattı. Bu sırada babası Raimbek ve annesi Adile Nootieva Antalya'ya geldi ve 16 Şubat'ta taburcu olan, bir kelime konuşamayan ve hiçbir şey hatırlamayan kızlarına bir bebek gibi baktı. 1 yıl sonra konuşmaya ve tek başına yürümeye başlayan doktorları bile şaşkına çevirdi.


YAPANI TEŞHİS ETTİ
Psikolojik destek alan genç kadın, yaşadıklarının büyük bir bölümünü hatırlamaya başladı. Hakim karşısına çıkan Malikan Nootieva kendisine bu acımasızlığı yapan Mustafa Y.'yi teşhis ederek olay gecesi kendisinin boğazını sıkıp küpesini kolyesini ve eşyalarını aldığını başına demir bir cisimle vurup hareket halinde iken araçtan attığını söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen zanlıya karşı Avukat Eniz Ziyalı, Malikan'a yapılanların cezasız kalmaması için hukuk mücadelesi vereceğini söyledi.


Erdoğan ÖZTÜRK
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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