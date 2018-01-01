Yine tutuklandı yine kaçtı

Adana polisi, önceki gün aranan bir şahsın Adnan Menderes Bulvarı'nda olduğunu tespit etti. Hemen adrese operasyon düzenledi. Yakalanan zanlının Halil P. olduğu belirlendi. P.'nin 3 kez karşılıksız çek düzenleme suçundan 174 bin 491 lira, ayrıca 2 kez resmi belgede sahtecilik ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından tutuklananzanlı, dün yine firar etti.
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