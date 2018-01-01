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Yine tutuklandı yine kaçtı

Yine tutuklandı yine kaçtı
Adana polisi, önceki gün aranan bir şahsın Adnan Menderes Bulvarı'nda olduğunu tespit etti. Hemen adrese operasyon düzenledi. Yakalanan zanlının Halil P. olduğu belirlendi. P.'nin 3 kez karşılıksız çek düzenleme suçundan 174 bin 491 lira, ayrıca 2 kez resmi belgede sahtecilik ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından tutuklanan zanlı, dün yine firar etti.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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