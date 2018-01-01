Yavaşla-iyilik yap-mutlu ol!

Bugün dünyada insanların genelinde bir mutsuzluk var. Neden mutsuz insanlar?
Mutluluk sürdürülebilir iyi olma halinden hoşnut olma durumudur. Biz genelde hazla mutluluğu birbirinden ayıramıyoruz. Haz geçici bir durumdur. Güzel yemek yediğimizde bedenimizin hoşuna giden bir şey yaptığımızda bir haz hissediyoruz. Bu haz bağımlılık yarattığında, haz ortada olmadığında tekrar arıyor ve bağımlı hale geliyoruz.
Biz mutluluk değil de haz peşinde miyiz?
Eğer mutluluğu haz olma olarak kodlamışsak biz devamlı haz peşinde koşuyoruz demektir. Devamlı haz peşinde koşmakla mutluluğu arıyoruz. Günümüz insanın içinde yaşadığı şehir medeniyete bakarsak devamlı tüketerek, devamlı daha hızlı cihazlar kullanarak, özel olma, hızlı olma, zengin olma, genç kalma üzerinden haz alma temelli olarak mutluluk pazarlandı. İnsanoğlu 200 bin gündür dünyada ama şehir medeniyeti bir kaç bin senelik mesele. Şehir medeniyetinden önce insanlar, bugün olmazsa olmaz dediğimiz şeyler o gün yoktu. 5 bin sene önce bambaşka bir hayat vardı.
O zaman modern insan mutlu olamaz mı?
2030 yılında şehirli insanların yüzde 50'sinin depresyonda olacağı öngörüsü yapılıyor. Bu salgın gibi bir durum... Bu hata kendi yarattığımız medeniyete uyum sağlamaya çalışıyoruz. Halbuki on binlerce yıldır uyum sağladığımız doğal bir sistem vardı. Ve biz onun içinde ayakta kaldık. Doğal sistem de yine bizim tarafımızdan bozuldu.
TEHLİKE, HAZIR GIDA
Atalarımız ile farkımız nedir?
100 bin yıl önce insan, hazır gıda yiyemiyor, gıda için devamlı hareket ediliyordu. Sürekli aynı şeyleri yiyemiyorsunuz, bol bol farklı yiyecekler yiyip bazen de aç kalarak ayak ayakta kaldılar. Biz şimdi sürekli yiyoruz ve bu bedenimizi yoruyor. Bugün ölüm nedenlerinin başında aşırı gıda tüketimi gelmekte... Trafikten, öğrencilerin sınava, kredi kartı ödemekten, işyerindeki problemlere kadar her alanımız stresle geçiyor. Eskiden küçük gruplar içinde yaşarken bugün binlerce insanın içinde yalnız yaşıyoruz.
Ne yapmalı?
Mutlaka ekstra bir şey yapınca mutlu olur insan. Yaşamak için bir şey üretmemiz gerekiyor. Bu doğuştan gelen üretme güdümüzden gelen bir durum. Çocukları standart bir eğitimden geçirip sonra mesleğe yönlendirmek insanları mutsuz ediyor. Ancak farklı bir şey yapınca mutlu oluyorlar. Herkesin farklı bir şey üretebildiği, yapabildiği bir durum varken milyonlarca insan standart şeylerle ilgileniyor ve yapmaya çalışıyor. Bu da mutsuzluk nedenlerinden biri...
Modern insan mekanik bir üretici ve tüketici midir?
İnsan ne kadar tüketirse üreten o kadar fazla kazanıyor. Normalde hayatımızı kazanabilecek kadar da bize yetmiyor. Daha fazlasını daha da fazlasını istiyoruz. Sadece çok kazanmak için çalışırsanız yaşadığınız dünyayı batırırsınız.
İnsan açgözlü müdür?
İnsan bütün kadim metinlerde bahsedildiği gibi doyurması imkansız bir canlıdır. İmparatorlukların üzerine doğmuş insanların neden bunalıma girdiğini, neden hayatlarından memnun olmadıklarını gözlemliyoruz. Etrafında ne kadar imkan olursa insan onun daha fazlasını isteme eğiliminde olduğu için kendi kendini mutsuz eden enteresan bir canlıdır. Mutluluğun aslı talebin az olmasıdır. İhtiyacı az olan mutlu olan insandır. Mutlu olmak için elindekinin kıymetini bilmesi şükretmesi gerekir.
Yapma imkanınız olup da yapamayacağınız bir liste yapabilir misin?
Benim listemde sözümden yemeğimden, nefesimden tasarruf etmek olurdu. İnsanlar böyle bir liste mutlaka yapmalıdır. Karışık dünyadaki pozisyonunu belirleme açısından böyle analizler çok önemlidir. Yıl başları bunlar için iyi zamanlardır. Hep yapılacaklar listesi değil bir de mutlaka ister günlük ister haftalık olsun bir de yapılmışlar listesi yapsınlar.
MEYDAN OKUYUN
2018'de yeniden başlangıç nasıl yapabilir insanlar?
Alışkanlıkları değiştirmek gerekiyor. Mesela farklı bir spor dalına başlamak, farklı bir enstrüman öğrenmek, farklı bir dil öğrenmeye çalışmak... Bizim beynimizde bedenimiz de meydan okunduğu sürece konforun dışına çıkıldığı sürece gelişir. Ama konfor bizi çürütür. Mesela aç kalmak. Günde bir kez aç kalmak beynimizi kuvvetlendiriyor, bağışıklığımızı güçlendiriyor. Eğer 2018 dönüşüm tarihi olacaksa şu ya da bu şekilde hayatın bir yerindeki konforu bozalım. O değişim bizde önce stres yapacak ama stres gelişimin motoru olduğunu da unutmayalım. O zaman yüzde yüz garanti ediyorum mutlu olacağız.
Modern insan bugün yaşadığı bunalımdan nasıl kurtulabilir?
İyilik yapmak bütün canlılarda seçilmiş bir davranıştır. İyilik yapmak canlı türlerinin devamını sağlar. Bireylerin birbirine iyilik yaptığı bireyler daha sağlam ve popülasyonunun devamı sağlanır. Bizim yapımızda önce yakınlarımıza, bütün topluma ve çevreye hayvanlara iyilik yapmak zaten var. İyilik mutluluğun en önemli basamağıdır. En fazla zaman harcanacak konu iyilik olmalıdır.
İnsanın mutluluk arayışı ne ile giderilebilir?
İnsanoğlu inançsız yaşayabilen bir canlı değildir. Bunu sadece inançlı insanlar değil ateist insanlardan da dinleyebilirsiniz. İnancı insanın kendisinin arayıp bulması gereken bir durumdur. Kendi inançlarımız üzerinde çalışmadan, kendimize meydan okumadan zaten içsel mutluluğu yakalayabilmemiz çok zor. Cevaplanması gereken çok soru var, başkası cevaplayamaz biz cevaplamamız gerekecek.
PARA MUTLULUK GETİRMİYOR
Para kazanmak, zengin olmakla mutluluk paralel gelişmiyor. Hatta zenginlik mutsuzluğa neden olabiliyor. İnsanın kabı genişledikçe içini doyurması zor oluyor. Doğadaki tüm hayvanlar yiyebildiği kadar yer ve durur. Ama insan ne kadar büyürse daha fazla büyüme güdüsü vardır. Varlığımız arttıkça peşinde koştuğumuz ihtiyaçlarımız da artıyor. İnsan hiç tatmin olamayan bir canlı...
Araba kazası geçirip boyundan aşağısı felç olan insanların kazadan kısa süre sonra mutluluk düzeyleri ölçülünce çok kötü sonuç çıkıyor. Bir de piyangodan çok büyük para kazanmış kişi ile kıyaslanıyor. Bunların ki de çok yüksek. 6 ay sonra her iki grup üzerinde araştırma yapılıyor ikisinin mutluluk düzeyleri eşit hale geliyor.
'ŞU AN'A KONSANTRE OLUN
İnsanın tatminsizliğini, doyumsuzluğunu giderecek olan nedir?
En önemli şey anlamdır. "Ben ne yapıyorum?, varlığımın amacı nedir?, benim bu sistemdeki rolüm nedir?" diye sorgular insan. Modern insan şu anki duruma hiç dikkat edemiyor. Hep ilerisi için veya geçmişteki travmatik olaylarla uğraşıyor. Şu ana konsantre olmayı öğrettiğiniz zaman ölüm korkusunun ortadan kalktığını görüyorsunuz. 'Şu an'da kaldığınız da elinizdeki imkanlarla neler yapabileceğinizi düşünmeye başlarsınız. Bu da yaratıcılığı arttırır ve insan bundan dolayı mutlu olur.
ŞÜKÜRSÜZ OLDUK
Sorgulamaya nereden başlamalı?
Uçağınız yarım saat rötar yapınca sinir stresten o gününüz berbat oluyor. Bu gün kullandığımız cep telefonu bozulsa, ortadan kalksa hayatla bağ kopuyor. Yani şükürsüz bir durumdayız. İçinde bulunduğumuz şeyler bizim ihtiyacımız olmayan şeyler. Onun için gerçek ihtiyaçlarımızı tespit edip ona göre kullanmak gerekiyor. İnsan durmalı, hayatını sakinleştirmeli.
SOSYAL MEDYA GLOBAL UYUŞTURUCU
Milyarlarca insan sosyal medyayı kullanıyor. Bu modern insanın seküler bir ayini midir?
Aslında tam bir global bir uyuşturucu ve sahte tatmin yöntemi. İnsanları böyle farklı yöntemlerle uyuşturup dertlerinden kurtarmak zorundasınız. Çünkü insanoğlunun zihni meşgul olmak için dünyaya gelmiştir. Eğer o zihni meşgul edecek bir şey veremiyorsanız onu uyuşturmak zorundasınız. Geleceğin en önemli sorunu...
Like almakla mutluluk mu aranıyor?
Bu mutluluk değil haz almak. Haz eşittir mutluluk olmuş. Öyle ki birisi sizi beğenince beyninizde ödül almış gibi hissediyorsunuz.
DOĞADAN KOPMAK ÇOK BÜYÜK TEHLİKE
Metropol insanlarının doğa ile ilişkisinin kopması da sorunlara neden mi oluyor?
Doğadan kopmak en önemli mutsuzluk kaynağıdır. Çocuk anneden ayrılınca nasıl mutsuzluk oluşuyorsa doğadan ayrılmak ta eş bir stres kaynağıdır. Anne çocuklar için nasıl hayatta kalmak için olmazsa olmazımız ise doğadan kopmak ta büyük stres ve sıkıntı nedenidir. Yaratılan sistemler kendimizi ve doğayı anlamadan oluşturulduğu için havasız, dikine ve yeşilsiz yerlerde yaşayınca tabi ki mutsuz oluyoruz.
GENÇLERE TAVSİYELER
Sanat bizi diğer canlılardan ayıran, insanı insan yapan bir numaralı araçtır. Maalesef sanat bugün boş geçen derslerin konusu, hobi düzeyinde yapılıyor. Sanat edebiyat, düşünce bunlar olmadan zaten insan olamayacağız ve kalamayacağız. Her çocuğun hayatının ilk dönemlerinde özellikle 10'lu yaşların sonuna kadar oyun ve sanatla geçmesi gerekir. Bunlar olmadığı için bu sıkıntıları çekiyoruz.
PİYANGO VURMAYANLARA ÖNERİLER
Milli Piyango bileti satın alıp ikramiye çıkmayanlara öneriniz var mı?
Dışarıdan inayet edilecek şeylere umut bağlamasınlar. Piyangodan ikramiye kazanan birisi Boğaz'da bir yalı satın alabilir. Ama 3-4 hafta sonra o manzarayı görmez olacaktır. Dolayısıyla mutluluk burada değil, varlığının gereğini icra etmedi. Bir başkası bunu vermez.
Ali DEĞERMENCİ
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