Vicdansızlar

Bursa'da yaşayan ve doğuştan sara hastası olan Kerim Demirel'in başına gelen pişmiş tavuğun bile başına gelmedi. Talihsiz genç, rahatsızlığını askerdeyken fark etti. Çürük raporunu aldıktan sonra engelli raporu almak için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde de hastaneye gitti. Ancak burada işlemlerini yaparken nöbet geçirdi. Bu sırada vicdansızkimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Demirel'inüzerindeki paraları çalıp gitti. Kendinegeldiğinde neye uğradığını şaşıran talihsizgenç, durumu polise bildirdi. Ekipler, zanlıyıyakalamak için güvenlik kameralarınıinceledi. Hırsızın her yerde arandığıbildirildi.
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