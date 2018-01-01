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Vicdansızlar

Vicdansızlar
Bursa'da yaşayan ve doğuştan sara hastası olan Kerim Demirel'in başına gelen pişmiş tavuğun bile başına gelmedi. Talihsiz genç, rahatsızlığını askerdeyken fark etti. Çürük raporunu aldıktan sonra engelli raporu almak için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde de hastaneye gitti. Ancak burada işlemlerini yaparken nöbet geçirdi. Bu sırada vicdansız kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Demirel'in üzerindeki paraları çalıp gitti. Kendine geldiğinde neye uğradığını şaşıran talihsiz genç, durumu polise bildirdi. Ekipler, zanlıyı yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın her yerde arandığı bildirildi.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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