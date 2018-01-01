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Trump öldü! ABD başkanı

ABD Başkanı ’a benzerliğiyle dikkat çeken lu , dün hayatını kaybetti

Trump öldü! ABD başkanı
Giresun'un Görele İlçesine bağlı Köprübaşı beldesinde 2004-2014 yılları arasında AK Parti'den iki dönem belediye başkanlığı yapan (71), kanserden tedavi gördüğü Trabzon'daki Medical Park Karadeniz Hastanesi'nde hayatını kaybetti. ABD Başkanı 'a benzerliğiyle dikkat çeken Topçu'nun cenazesi bugün Köprübaşı Karakeş köyünde öğlen namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Belediye başkanlığı döneminde çok başarılı projelere imza atan Topçu, yaklaşık 1 yıldır tedavi görüyordu. Topçu'nun vefatı sosyal medyada da geniş yer buldu:

Çok iyi biriydi rahmet eylesin.
TRUMP'a benzediği için kızmış olabilirim ama gerçekten iyilikseverdi.
KARADENİZ onu çok özleyecek.
TRUMP'a karşı biriydi. O nedenle sayın Topçu bizim için çok önemliydi.
GÖRELE'nin her tarafında Abdullah Topçu'nun izi vardır.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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