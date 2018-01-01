Son olsun!

Korkunç olay dün sabah saat 05:30 sıralarında İstanbul Maltepe Sahilyolu'nda yaşandı. İddiaya göre, sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engeli bir şahıs, otobüs durağında silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine olay yerine giden özel güvenlik ekipleri hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



GERİYE ÇAYDANLIĞI KALDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı sırada, durak içerisinde piknik tüpü üzerindeki çaydanlık dikkatlerden kaçmadı. Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu anlaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği saptandı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Zavallı adamı vurduğu iddia edilen Osman G. ise sahil yolu üzerinden Kartal'a kaçarken kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Çok sayıda suçtan da arandığı öğrenildi.