Son olsun!

Korkunç olay dün sabah saat 05:30 sıralarında İstanbul MaltepeSahilyolu'nda yaşandı. İddiaya göre, sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engeli bir şahıs, otobüs durağında silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine olay yerine giden özel güvenlik ekipleri hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. İlk müdahalesiolay yerinde yapılan yaralı,Kartal Lütfi Kırdar Eğitimve Araştırma Hastanesi'nekaldırıldı.
GERİYE ÇAYDANLIĞI KALDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı sırada, durak içerisinde piknik tüpü üzerindeki çaydanlık dikkatlerden kaçmadı. Vurulan şahsın tümözel eşyalarının da tekerlisandalye üzerinde olduğuanlaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği saptandı. Ancak yapılantüm müdahalelere rağmenhayatını kaybettiği açıklandı. Zavallı adamı vurduğu iddia edilen Osman G. ise sahil yolu üzerinden Kartal'a kaçarken kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Çok sayıda suçtan da arandığı öğrenildi.
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