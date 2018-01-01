Önce DEAŞ sonra YPG

AŞÇI Ramazan Bozkurt (29), 2008 yılında Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde işe girdi. Bu sırada Hülya Tuba Olgun (28) ile tanışıp, evlendi. Çift, evliliğin ardından Karaman'a geri gitti. 2009 yılında oğulları Mehmet Emin, 2014 yılında da Yiğit Alp dünyaya geldi. Bozkurt çifti, 2014 yılında tekrar Dalaman'da yaşamaya karar verdi. İşler kötü gidince adres yine memleketti. Bu sırada Ramazan Bozkurt, Hülya Tuba Olgun'un 2015 yılında görüşlerinin değişmeye başladığını tespit etti.





DEAŞ'a kaçan Olgun'un bu fotoğrafı ortaya çıkmıştı.



KARNINDAN YARALANMIŞTI

Çift bu nedenle boşanmaya karar verdi. Olgun küçük oğlunu yanına alıp Dalaman'daki ailesinin yanına gitti. 2015 yılında ise Yiğit'le birlikte Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katıldığı belirlendi. Ramazan Bozkurt, eski eşi ve oğlunu bulmak için devletten yardım istedi. Olgun'un kendisine geçen hafta cep telefonundan mesaj gönderdiğini, YPG'nin elinde tutsak olduklarını söylediğini anlatan Bozkurt, şöyle devam etti: "Oğlum, 1.5 yıl önce karnından yaralanmıştı. Ölü mü, sağ mı bilmiyordum. Ancak geçen hafta eski eşim, cep telefonuyla sesli mesaj gönderdi. Artık DEAŞ'ta olmadığını ve Suriye Kamışlı'da YPG'nin elinde tutsak bulunduklarını ve kurtulmak istediğini, oğlumun durumunun iyi olduğunu belirtti. Devletten istediğim, oğlumun kurtarılıp, bana teslim edilmesi. Eski eşimin de cezası varsa cezasını çekip, normal hayatına dönmesidir. Eşim, DEAŞ'a ilk katıldığında polise kayıp başvurusunda bulunup yetkililere durumu iletmiştim."





Ramazan Bozkurt, eski eşinin 2015 yılında DEAŞ'a sempati duymaya başladığını söyledi.​