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Hainlerin MR’ı çekildi

Hainlerin MR’ı çekildi
Güvenlik güçleri, terör örgütü 'ya son zamanların en büyük baskınlarını yaptı. Bu kapsamda terör örgütü PKK'nın 40 yıllık süreci haritaya taşındı. Teröristlerin geçiş noktaları, kampları, mağara ve sığınakları tek tek saptandı. Projeli harita çalışması, operasyonları başarıya ulaştırırken terörist başları ile irtibatlı üst düzey teröristlerin yok edilmesini kolaylaştırdı.

Erkam ÇOBAN
Etiketler:
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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