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Gurbet için mücadele

Gurbet için mücadele
, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik son zamanlarda artan yabancı düşmanlığına yönelik düğmeye bastı. Bu kapsamda saldırıya maruz kalan vatandaşlar Dış Temsilcilikleri ile irtibata geçerek Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayacak. Şikâyetlerini bildirip ücretsiz hukuk danışmanlık servisinden yararlanabilecek.

Selva ÜNAL
Etiketler:
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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