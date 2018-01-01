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Gabar’dan selam var

Gabar’dan selam var
Onlar vatan için canını siper eden yiğitlerdi... Türkiye 2018'i karşılarken onlar yine vatan nöbetindeydi. ile arasındaki Gabar Dağı'nda bulunan Seslice Kışlası'ndaki askerlerimiz herkesi selam gönderdi. Tabur Komutanı Yarbay Emir Bahadır, "Milletimiz müsterih olsun. Vatanımız ve milletimiz için nöbetteyiz" dedi.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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