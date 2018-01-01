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Elena sağlık!

4 yaşında piyanoyla tanıştı. Eşi Tarık ile evlendikten sonra ’da yaşamaya başladı. Tam bir yetenek avcısı olan genç kadın, piyano dâhisi gençleri dünyaya kazandırdı. Pek çok öğrencisi, ünlü müzik okullarında eğitim görmeye hak kazandı

Elena sağlık!
Rusya'da yaşayan Elena, tatil için geldiği 'de hem aşkı hem de başarıyı yakaladı! Annesi müzik öğretmeni olan Elena, 4 yaşında piyano ile tanıştı. Konservatuar eğitimini tamamlayıp, katıldığı birçok uluslararası yarışmadan birincilikle ayrıldı. Yaklaşık 7 yıl önce tatil için geldiği Antalya'da Tarık Çekiç ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan ikili, soluğu nikah masasında aldı. Müzik kariyerine son veren, ailesini ülkesinde bırakan Elena, eşinin görev yaptığı 'da yaşamaya başladı. İki çocuk annesi genç kadın, eşinin kendisine piyano almak için gittiği Mix Müzik & Akademix Güzel Sanatlar'ın sahibi Rüstem Avcı'dan piyano eğitimi vermesi için iş teklifi aldı. Teklifi kabul eden Elena, o andan itibaren yetenek avcılığına başladı. Öncelikle Suriye'deki iç savaştan kaçarak Bursa'ya yerleşen Tambi Asad Cimuk'u piyano dünyasına kazandırdı. Yoğun çalışmalar sonucunda Cimuk, ABD, , İspanya'daki toplam 8 yarışmanın 5'inde birincilik kazandı. Yine ders verdiği öğrencilerden Elif Sinan, büyük başarı gösterip Long Island Conservatory'nin sahibi Tamara Poddubnaya'nın yüzle 50 burslu teklifi üzerine 4 ay önce ABD'de eğitim görmeye hak kazandı. Geleceğin piyano dahisi gençlerini müzik dünyasına kazandırmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen , "Onların başarısı benim için büyük bir gurur. Kendilerini izlerken çok keyif alıyorum" açıklamasını yaptı.


PİYANO DAHİLERİNİ YETİŞTİRİYOR
Elena'nın yakından ilgilendiği öğrenciler, kısa sürede büyük başarı yakaladı. Pek çoğu uluslararası düzeydeki tüm ödülleri topladı.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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