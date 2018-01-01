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Dr. Marangoz

Günde onlarca hastayı muayene eden Dr. , baba mesleği marangozluktan da vazgeçmedi. Mesai bitimi iş önlüğünü giyip, mobilyalar üretti...

Dr. Marangoz
'nın Bozkır İlçesi'nde yaşayan Muhammet Keskin (40), çocukluk yıllarında marangoz babasının yanında çıraklık yaptı. Ağabeyi gibi doktor olmak isteyen Keskin, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Ardından Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanındaki uzmanlığını tamamladı. Özel bir hastanede göreve başladı. Op. Dr. Muhammet Keskin, doktor olmasına rağmen baba mesleğini de bırakmadı. Günde onlarca hastayı muayene eden ve ameliyat yapan Keskin, mesai bitiminde ise beyaz önlüğünü çıkarıp, marangoz ustası gibi çalıştı.


Mesai bitiminde evinde kurduğu atölyede çalışan Keskin, hastanedeki muayene odasında kullandığı mobilyaları kendi atölyesinde yaptı. Şimdilerde eşinin istediği ev mobilyalarını yapmak için uğraşan Keskin, "Etrafımda kendi ürettiğim şeyler olunca mutlu oluyorum. Kızımın odasındaki dolapları da kendi atölyemde ürettim. Ameliyat yapar gibi mobilya yapıyorum" ifadelerini kullandı.


Halit TURAN
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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