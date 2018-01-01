Dr. Marangoz

Konya'nın Bozkır İlçesi'nde yaşayan Muhammet Keskin (40),çocukluk yıllarında marangoz babasınınyanında çıraklık yaptı. Ağabeyi gibidoktor olmak isteyen Keskin, İstanbulÜniversitesi Tıp Fakültesi'nikazandı. Ardından Kulak, Burun,Boğaz Hastalıkları alanındakiuzmanlığını tamamladı. Özel birhastanede göreve başladı. Op. Dr.Muhammet Keskin, doktor olmasınarağmen baba mesleğini de bırakmadı.Günde onlarca hastayı muayene edenve ameliyat yapan Keskin, mesaibitiminde ise beyaz önlüğünü çıkarıp,marangoz ustası gibi çalıştı.
Mesai bitiminde evinde kurduğuatölyede çalışan Keskin,hastanedeki muayene odasındakullandığı mobilyaları kendiatölyesinde yaptı. Şimdilerde eşininistediği ev mobilyalarını yapmak içinuğraşan Keskin, "Etrafımda kendiürettiğim şeyler olunca mutluoluyorum. Kızımın odasındakidolapları da kendi atölyemdeürettim. Ameliyat yapar gibimobilya yapıyorum" ifadelerinikullandı.
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