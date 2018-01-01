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Bir 'demet' mucize!

’da kas hastası olan Demet Arık annelik hayaline kavuştu. Genç kadın, mucizevi şekilde doğum yaptı. Bebeğini kucağına aldı

Bir demet mucize!
Kas hastası kadın hayalini gerçekleştirdi. Bebeğini dünyaya getirdi. 'da 32 yıl önce SMA hastası olarak dünyaya gelen Demet Arık 2009 yılında tanıştığı Zafer Arık ile dünyaevine girdi. Genç kadının en büyük hayali anne olmaktı. Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Demet Arık, imkansız denileni, doktorlarıyla birlikte başardı. İki üniversite mezunu Demet Arık, geçen ay özel bir hastanede sezaryenle bebeği Ebrar'ı dünyaya getirdi.


HER ŞEYİ GÖZE ALDI
Bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan genç kadın, "Hep anne olma hayali kuruyordum. Evlendiğimiz yıldan beri anne olmak için eşimle gitmedik hastane bırakmadık. Hastalığım nedeniyle vücudumda kas dokusu yok. Bu yüzden gebe kalamayacağımı ve karnımda bir çocuk taşıyamayacağımı söylediler. Anne olma hayalimi gerçekleştirmem için eşim ve ailem bana hep umut verdiler. Sonunda hayatımızı değiştirecek olan doktorumla tanıştım ve kızım Ebrar'a kavuştum. Çok mutluyum" dedi. Dr. Filiz Ciğerim, "Yaptığım jinekolojik muayene neticesinde Demet'in gebe kalabileceğini gördüm. Vücudu için büyük bir yük demektir. Hiç kas dokusu olmayan Demet, bu yükü taşıyabilecekmiydi emin değildim. Gebelik ve doğum sürecinde başına gelebilecekleri anlattığımda 'Ben bunların tümüne hazırım' cevabını aldığım an beraber bu yolda çıktık. Demet ve bizler ekip olarak büyük bir riski hep beraber göğüsledik. Demet'in ve ailesinin gözlerindeki ışıltı bize verilebilecek en büyük ödül oldu" şeklinde konuştu.


ÖZGÜR YILDIZ
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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