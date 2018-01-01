Aile boyu acı

Bursa'da yaşayan Fatma-İsa Üzerçiftinin 50 gün önce Onur Eymen isminiverdikleri bebekleri dünyaya geldi. İkinciçocuklarının sevincini yaşayan FatmaÜzer'e, doğumdan sonra ayaklarındakiağrılar nedeniyle yaklaşık bir ay öncegittiği Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiHastanesi'nde 'kan kanseri' teşhisikonularak Hemotoloji Bölümü'nde tedavialtına alındı. Ancak bu sırada, epilepsihastası 3 yaşındaki çocuğu Azer Atillahayatını kaybetti. Acı haber dün anneyeverildi. İnşaatlarda mermer ustası olarakçalışan baba İsa Atilla, "Eşime acıgerçeği söyledik. Çok ağladı. Yeni doğanbebeğimize ise akrabalarımız bakıyor.Bebeğimizin günlük ihtiyaçlarısüt, mama, bez gibi ihtiyaçlarınıkarşılamakta zorlanıyoruz" dedi.
Epilepsi hastası olan 3 yaşındaki Azel Atilla hayatını kaybetti. 50 günlük Onur'un ise sağlık durumu iyi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.