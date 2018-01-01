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Aile boyu acı

Fatma Üzer 50 gün önce doğum yaptıktan sonra kan kanserine yakalandı Bu zorlu süreçte ise 3 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu kurtarılamadı...

Aile boyu acı
Bursa'da yaşayan Fatma-İsa Üzer çiftinin 50 gün önce Onur Eymen ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. İkinci çocuklarının sevincini yaşayan Fatma Üzer'e, doğumdan sonra ayaklarındaki ağrılar nedeniyle yaklaşık bir ay önce gittiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 'kan kanseri' teşhisi konularak Hemotoloji Bölümü'nde tedavi altına alındı. Ancak bu sırada, epilepsi hastası 3 yaşındaki çocuğu Azer Atilla hayatını kaybetti. Acı haber dün anneye verildi. İnşaatlarda mermer ustası olarak çalışan baba İsa Atilla, "Eşime acı gerçeği söyledik. Çok ağladı. Yeni doğan bebeğimize ise akrabalarımız bakıyor. Bebeğimizin günlük ihtiyaçları süt, mama, bez gibi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.


Epilepsi hastası olan 3 yaşındaki Azel Atilla hayatını kaybetti. 50 günlük Onur'un ise sağlık durumu iyi.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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