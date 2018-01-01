Ordu'da 24 yaşındaki Betül Tarakçıoğlu, dün işe gitmek için evden çıktı. Yürümeye başladı. Yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada korkunç bir kaza gerçekleşti. Genç kadın hızla gelen TIR'ın altına kaldı. Çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Tarakçıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ölüm haberini alan yakınları yıkıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.