Ordu'da 24 yaşındaki Betül Tarakçıoğlu, dün işe gitmek için evden çıktı. Yürümeye başladı. Yolunkarşısına geçmek istedi.Bu sırada korkunç birkaza gerçekleşti. Genç kadın hızla gelen TIR'ın altına kaldı. Çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Tarakçıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve birçocuk annesi olduğu öğrenilenkadının ölüm haberini alanyakınları yıkıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.