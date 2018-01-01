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ABD’nin ’lısı

ABD’nin PKK’lısı
ABD, terör örgütü 'nın Suriye'deki uzantısı olan 'ye silah yağdırdı. Bu hainlerin içinde terörist Nezir Çiçek de vardı. Hain, geçtiğimiz yıl 'da etkisiz hale getirildi. İşte teröristle ilgili önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. PKK'lı teröristin, 31 Mart 2016 günü servis aracını hedef alan ve 8 polisimizi şehit eden hain olduğu anlaşıldı.

Özgür CEBE
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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