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Yasak tanımıyoruz

Binlerce yerli ve yabancı turistin fotoğraf çektirmek için yarıştığı han, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yasak tanımıyoruz
İstanbul Eminönü'ndeki Büyük Valide Han, 17'nci yüzyılda Kösem Sultan tarafından yaptırıldı. Muhteşem boğaz manzarası nedeniyle gençlerin ve reklam şirketlerinin ilgisini çeken han, çok fazla yıprandığı için bakıma alındı. 2016 yılından itibaren ziyarete kapatıldı. Ancak yasak pek işe yaramadı! İddiaya göre hanın kubbesinde fotoğraf çekmek isteyenler, bekçilere para verip yasağı aştı. Hal böyle olunca hanın kubbesinin, ziyaretçilerin zıplaması ve reklam çekimleri sonucunda delindiği ortaya çıktı! Çöken kubbenin üzeri tahta sacla kapatıldı. Geçici olarak yapılan bu çözüm, yine de tehlikeyi ortadan kaldırmadı. Tarihe yapılan bu saygısızlık, sosyal medyada da büyük tepki topladı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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