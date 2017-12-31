Yasak tanımıyoruz

İstanbul Eminönü'ndeki BüyükValide Han, 17'nci yüzyılda KösemSultan tarafından yaptırıldı.Muhteşem boğaz manzarası nedeniylegençlerin ve reklam şirketlerinin ilgisiniçeken han, çok fazla yıprandığı içinbakıma alındı. 2016 yılından itibarenziyarete kapatıldı. Ancak yasak pekişe yaramadı! İddiaya göre hanınkubbesinde fotoğraf çekmekisteyenler, bekçilere para veripyasağı aştı. Hal böyle olunca hanınkubbesinin, ziyaretçilerin zıplaması vereklam çekimleri sonucunda delindiğiortaya çıktı! Çöken kubbenin üzeri tahtasacla kapatıldı. Geçici olarak yapılan buçözüm, yine de tehlikeyi ortadankaldırmadı. Tarihe yapılanbu saygısızlık, sosyalmedyada da büyüktepki topladı.
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