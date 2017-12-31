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Rüzgar çarptı

Rüzgar çarptı
Malta'da havaalanında bulunan özel bir jet, sert esen rüzgar nedeniyle harekete geçerek pist kenarındaki binaya çarptı. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadı. Uçağın İngiltere Muhafazakar Partisi'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Michael Ashcroft'a ait olduğunu açıkladı. yla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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