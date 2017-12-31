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Putin’in leoparı doğada

lideri Putin’in sahiplendiği ‘Victoria’ adlı leopar, milli parkta doğaya salındı.

Putin’in leoparı doğada
Rusya Devlet Başkanı 'in sahiplendiği 3 leopardan biri olan 'Victoria', Soçi'deki bakım merkezinde rehabilitasyon sürecinden geçti. DNA testleri yapılan ve rehabilitasyon sürecini başarıyla aşan leopar, Soçi'de bulunan milli parka salıverildi. Kafkas dağlarında yaşamını sürdürecek olan leoparın, GPS ile uydu üzerinden takip edileceği bildirildi.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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