Otomobilkondu!

Kirayı ödeyemedikleri için evden atılan Atay ailesi, 3 aydır 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altında yaşıyor. Hiç kimsenin kiralık ev bile vermediğini belirten garibanlar, “Bu halde yaşamamıza rağmen ayakkabılarımızı bile çalıyorlar” diyor.
İstanbul Sultanbeyli'de çalışırken taşıdığı kasanın ayağının üzerine düşmesi sonucu omurgası zedelenen 'Çalı Murat' lakaplı Murat Atay, kirayı ödeyemediği için evden atılınca eşi ve üç çocuğu ile birlikte 15 TemmuzŞehitler Köprüsü'nün viyadüğü altındaki otomobilde kalmaya başladı. Ortaköy'de vatandaşlar tarafından yapılan yardımla ayakta durmaya çalışan aile, Bakanlık görevlilerinin kira yardımında bulunacağını belirtmesine rağmen kiralık ev bulamadı. 'çocuklar çok üşüyor' Kış gününde büyük sıkıntı çektiklerini ve Bakanlık tarafından gönderilen görevlilerin kendilerine kiralık ev bulmaları halinde yardımda bulunulacağını söylediklerini fakat çevrede kiralık ev bulamadıklarını belirten Ayla Atay, anlaştıkları ev sahiplerinin televizyonlarda çıktıkları için evi vermekten vazgeçtiklerini söyledi. Bu yüzden arabada yatmaya devam ettiklerini belirten genç kadın, "Hava her geçen gün daha fazla soğuyor. Çocuklar çok üşüyor hasta olmalarından korkuyorum. Bir akşam otomobilde yatarken gece geç saatlerde otomobilin camları buharlandığı için dışarıda bulunan ayakkabılarımız çalınmak istendi. Eşim sesi duyup bağajıaçtığında hırsıza 'Kardeşim zatenbu şartlar altında yaşıyoruz. Bir deayakkabıları çalarak bizi daha fazlamağdur etme' dedi. Ben tek göz bir ev istiyorum lüküs evlerde gözümüz yok" diye konuştu.
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