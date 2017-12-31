 ;
Yol Durumu
  1. Putin’in leoparı doğada
  2. Dehşete komşu!

Ölümcül akım

Ölümcül akım
Ekmek parasını çıkarmak için metrelerce yükseklikte çalışan 2 işçi, korkunç bir kazada can verdi. Olay dün 'un Güce İlçesi'nde meydana geldi. Bir ev inşaatında çalışan Muhittin Durdu ve Ali Yiğit, taşıdıkları kolon yapımında kullanılan demirin çevredeki elektrik direğindeki tele temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İşçiler feci şekilde hayatını kaybetti. Onlara yardım etmek isteyen bir başka işçi ise yaralandı. Talihsiz adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cenazeler ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler:
  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar