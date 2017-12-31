Ölümcül akım

Ekmek parasını çıkarmak için metrelerce yükseklikte çalışan 2 işçi, korkunç bir kazada can verdi. Olay dün Giresun'un Güce İlçesi'nde meydana geldi. Bir ev inşaatında çalışan Muhittin Durdu ve Ali Yiğit, taşıdıkları kolon yapımında kullanılan demirin çevredeki elektrik direğindeki tele temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İşçiler feci şekilde hayatını kaybetti. Onlarayardım etmek isteyenbir başka işçi iseyaralandı. Talihsiz adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cenazeler ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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