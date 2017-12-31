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Kanal'iş'asyon!

, 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle durma noktasına geldi. Bir işçinin, 1.5 metrelik rögara sarkıtılarak kanalizasyonu temizlemesi şaşkına çevirdi...

Kanalişasyon!
Türkiye'nin ünlü tatil beldesi 'da hayat, dün sabahtan itibaren devam eden sağanak nedeniyle durma noktasına geldi. Rögarların tıkandığı ilçede, evler ve dükkanlar, yağmur sularından olumsuz etkilendi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan rögarlara müdahale etmek istedi. bunun için de 'Pes' dedirten bir yöntem denedi. Bir işçi, diğer işçilerin yardımı ile 1 buçuk metre derinliğindeki rögara sarkıtılarak biriken çöpler dışarı çıkartmak için uzun süre mücadele verdi. Bu anın fotoğrafını çeken evli ve 2 çocuk babası Selçuk Akbaş, "Her yağışta dar olan Bodrum sokaklarında sorunlar yaşanır, belediye ekipleri müdahale eder, ancak bu kez tıkanan rögara yapılan müdahale biraz ilginçti" dedi. Fotoğraf, bazı sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Kimi övgüler yağdırırken, kimi işçinin yaşadığı zorluğa dikkat çekti.



Twitter Yorumları

Yurdum insanında çözüm tükenmiyor.
Gülüyoruz fakat çok tehlikeli bir şey. Kanalizasyon mikrop dolu!
İş güvenliği bu olsa gerek!
İnsanlar ekmek paralarını ne kadar zor şartlarda kazanıyor.
İnanılmaz güzel bir fotoğraf ya! Kim çektiyse eline sağlık...
Allah işçilerimizin yardımcısı olsun
Fotoğrafı görünce içim acıdı.
Resmen ölümün kıyısında adam
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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