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Herkes ona hayran

Herkes ona hayran
Doğal Yaşam Parkı, 130 türde bin 500'e aşkın hayvandan oluşan ailesiyle herkesin ilgisini çekti. Özellikle herkesin ilgi odağı haline gelen zebra ailesi, yeni doğan yavrularıyla ziyaretçileri mest etti. Bir anda parkın yeni maskotu haline gelen sevimli yavru, ele avuca sığmayan hareketliliğiyle tüm bebekler gibi bütün ilgiyi üzerine çekti.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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