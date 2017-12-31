 ;
Yol Durumu
  1. Bir aile yok oldu
  2. Suriye'de 'Milli Ordu' kuruldu

Harç odası!

’da beton pompası, 4 kişilik ailenin yaşadığı dairenin duvarını yıktı. Harç odaya dolarken, baba ve 6 aylık oğlu yaralandı...

Harç odası!
İş makinesi, evin duvarını yıktı. Baba ve oğlu ölümden döndü. Akılalmaz kaza dün İstanbul Eyüp Sultan'da meydana geldi. Beton pompası, sokak üzerindeki inşaat halindeki binaya çimento döktüğü sırada, basıncın etkisiyle bitişikte bulunan binanın giriş katındaki daireye ait duvar yıkıldı. İnşaata dökülen harç, oturma adasına oldu. Bu sırada, içeride oturan 46 yaşındaki Ali Şevket Güner ile 6 aylık oğlu Ertuğrul Gazi, betonun altında kaldı.

DURUMLARI İYİ
Gürültü üzerine apartmanda oturanlar olay yerine koştu. Bina sakinleri, betonun altında kalan baba ile oğlunu çıkardı ve olay yerine giden sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta ilk tedavilerinin ardından Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bina sahibi Çetin Ulutaş, "Duvarıma perde kalıbını yapmadan beton dökülüyor. Basınçtan duvar patlıyor ve bebek altında kalmış. Adam yaralanmış, kafası, gözü patlamış. Böyle bir saçmalık olmaz." dedi.


Başından yaralanan adam çocuğuna sıkı sıkı sarıldı
Ali Şevket Güner, başından yaralandı. Ancak kendi acısını unuttu. Büyük korku yaşayan ve sürekli ağlayan oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.


Mustafa KAYA
Etiketler:
  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar