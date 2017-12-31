Harç odası!

İş makinesi, evin duvarını yıktı. Baba ve oğluölümden döndü.Akılalmaz kaza dünİstanbul Eyüp Sultan'dameydana geldi. Beton pompası, sokak üzerindeki inşaat halindeki binaya çimento döktüğü sırada, basıncın etkisiyle bitişikte bulunan binanın giriş katındaki daireye ait duvar yıkıldı. İnşaata dökülen harç, oturma adasına oldu. Bu sırada, içeride oturan 46 yaşındaki Ali Şevket Güner ile 6 aylık oğlu Ertuğrul Gazi, betonun altında kaldı.
DURUMLARI İYİ
Gürültü üzerine apartmanda oturanlar olay yerine koştu. Bina sakinleri, betonun altındakalan baba ile oğlunuçıkardı ve olay yerinegiden sağlık ekiplerineteslim etti. Ambulansta ilk tedavilerinin ardından Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bina sahibi Çetin Ulutaş, "Duvarıma perde kalıbını yapmadan beton dökülüyor. Basınçtan duvar patlıyor ve bebek altında kalmış. Adam yaralanmış, kafası, gözü patlamış. Böylebir saçmalıkolmaz." dedi.
Başından yaralanan adam çocuğuna sıkı sıkı sarıldı
Ali Şevket Güner, başından yaralandı. Ancak kendi acısını unuttu. Büyük korku yaşayan ve sürekli ağlayan oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.
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