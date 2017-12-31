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H'ali' harap

'da yaşayan Ali Coşar’a, İstanbul’da dilencilik yaptığı için tam 37 bin lira ceza kesildi. Hayatında hiç İstanbul’a gitmediğini belirten talihsiz adam, isyan etti: “Utancımdan, yakınlarımın yüzüne bakamıyorum.”

Hali harap
Demir doğrama ustası Ali Coşar'ın başına gelenler, herkesi şaşkına çevirdi! 'da yaşanan olay şöyle gelişti... 35 yıldır demir doğrama ustalığı yapan 47 yaşındaki Coşar'ın cep telefonuna geçtiğimiz Ağustos ayında vergi dairesinden bir mesaj geldi. Mesajda yazanlar ise oldukça ilginçti! Coşar'a, İstanbul'da 2015-16 yılları arasında dilencilik yaptığı için 15 kez 2 bin 500 lira (toplam 37 bin 500 lira) para cezası kesilmişti. Şaşkına dönen Coşar, hemen karara itiraz etti. Ancak süresi dolduğu için itirazı kabul edilmedi. Çareyi BİMER'e başvurmakta bulan Coşar, yine de istediği sonucu elde edemedi. İstanbul'a hiç gitmediğini, doğduğundan beri Konya'da yaşadığı belirten Coşar, cezaya isyan etti. "Ben itirazımla kendimi aklamaya çalışmıyorum. İstanbul'a ömrüm boyunca gitmiş bir insan değilim. Eğer İstanbul'a gittiğimi ispat etsinler, malım, mülküm devletimin olsun" dedi. Çaresiz kalan esnaf, şöyle devam etti: "Utancımdan, yakınlarımın yüzüne bakamıyorum. Psikolojim bozuldu. Sorun para cezası değil. Buradaki çevredeki esnaf bana 'Sen İstanbul'da dilencilik mi yaptın?' diye soruyor. Ben sesimi duyuramıyorum."
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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