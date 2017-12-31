H'ali' harap

Konya'da yaşayan Ali Coşar’a, İstanbul’da dilencilik yaptığı için tam 37 bin lira ceza kesildi. Hayatında hiç İstanbul’a gitmediğini belirten talihsiz adam, isyan etti: “Utancımdan, yakınlarımın yüzüne bakamıyorum.”
Demir doğrama ustası AliCoşar'ın başına gelenler,herkesi şaşkına çevirdi!Konya'da yaşanan olay şöylegelişti... 35 yıldır demir doğramaustalığı yapan 47 yaşındakiCoşar'ın cep telefonuna geçtiğimizAğustos ayında vergi dairesindenbir mesaj geldi. Mesajda yazanlarise oldukça ilginçti! Coşar'a,İstanbul'da 2015-16 yılları arasındadilencilik yaptığı için 15 kez 2bin 500 lira (toplam 37 bin500 lira) para cezası kesilmişti.Şaşkına dönen Coşar, hemenkarara itiraz etti. Ancak süresidolduğu için itirazı kabul edilmedi.Çareyi BİMER'e başvurmaktabulan Coşar, yine de istediğisonucu elde edemedi. İstanbul'ahiç gitmediğini, doğduğundan beriKonya'da yaşadığı belirten Coşar,cezaya isyan etti. "Ben itirazımlakendimi aklamaya çalışmıyorum.İstanbul'a ömrüm boyunca gitmişbir insan değilim. Eğer İstanbul'agittiğimi ispat etsinler, malım,mülküm devletimin olsun" dedi.Çaresiz kalan esnaf, şöyle devametti: "Utancımdan, yakınlarımınyüzüne bakamıyorum. Psikolojimbozuldu. Sorun para cezası değil.Buradaki çevredeki esnaf bana'Sen İstanbul'da dilencilik miyaptın?' diye soruyor. Ben sesimiduyuramıyorum."
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