Dehşete komşu!

Komşu kavgası kanlı bitti. Dehşet veren olay dün Eskişehir'de meydana geldi. Ekrem Ö. (32) ile komşusu Osman D. (53) arasında tartışma çıktı. İkili birbirine girdi. Ekrem Ö., komşusunu av tüfeğiyle vurdu. Ardından da kaçtı. Osman D., hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır. Ekrem Ö. tek katlı metruk evinbahçesinde aynı silahla kendigöğsüne ateş etti. Ağır yaralanan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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