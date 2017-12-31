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Dehşete komşu!

’de 32 yaşındaki Ekrem Ö. tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurdu. Aynı silahla intihar etti...

Dehşete komşu!
Komşu kavgası kanlı bitti. Dehşet veren olay dün 'de meydana geldi. Ekrem Ö. (32) ile komşusu Osman D. (53) arasında tartışma çıktı. İkili birbirine girdi. Ekrem Ö., komşusunu av tüfeğiyle vurdu. Ardından da kaçtı. Osman D., hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır. Ekrem Ö. tek katlı metruk evin bahçesinde aynı silahla kendi göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Rıdvan UYSAL
Etiketler:
  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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