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Define plajı!

Define plajı!
Antalya Konyaaltı Plajı, bu yaz milyonlarca turisti ağırladı. Deniz sezonunun kapanmasıyla birlikte, sahil define avcılarına kaldı. Vatandaşlar sahilde dedektör yardımıyla yaz sezonu boyunca tatilcilerin düşürdüğü altın kolye, yüzük, bilezik gibi takılarını aradı. Vatandaşlardan İsmail Gündüz, "Bazen 500 bazen de 5 bin lira değerinde kolye ya da küpe buluyoruz" dedi.


Erdoğan ÖZTÜRK
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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