Bir aile yok oldu

Katliam gibi kaza dün Ağrı'da meydana geldi. Hakan Sayan'ın kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen TIR sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazadaaraç içerisinde bulunan 2 aylıkolduğu belirtilen Poyraz EymenSayan, sürücü Sayan, eşi NalanSayan, gelini Merve Sayan kazayerinde yaşamlarını yitirdi. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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