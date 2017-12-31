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Bir aile yok oldu

’da TIR ile otomobil çarpıştı. Aynı aileden 1’i bebek 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti...

Bir aile yok oldu
Katliam gibi dün 'da meydana geldi. Hakan Sayan'ın kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen TIR sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada araç içerisinde bulunan 2 aylık olduğu belirtilen Poyraz Eymen Sayan, sürücü Sayan, eşi Nalan Sayan, gelini Merve Sayan kaza yerinde yaşamlarını yitirdi. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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