Yasak aşk dehşeti

Evlenme baskısı kanlı bitti. Evli adam, sevgilisini kurşunladı. Olay dün İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Eda T., öğretmen Nurullah K.'ya eşinden boşanması için baskı yaptı. Beraber uyurken fotoğraflarını çekip sevgilisinin karısına attı. Çılgına dönen Nurullah K. dün Eda T. ile İnci D.'nun evine gitti. Aralarında tartışma çıktı. Genç öğretmen, belinden çıkarttığı tabancayı Eda T.'de doğrulttu. Tuvalete saklanan kadının peşinden giden Nurullah K., araya giren İnci D.'yi vurdu. Daha sonra da sevgilisi Eda T.'ye de bir el ateş ederek kaçtı. Sağlık ekipleri, yaralanan kadınları hastaneye kaldırdı. Karnından vurulan Eda T.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olaydan sonra kaçan Nurullah K. ise yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından beylikdüzü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.
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