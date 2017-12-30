Ünlü balıkçı canına kıydı

İstanbul Sarıyer'de restoran sahibi NumanBandırma (50) evinde başından silahla vurulmuşhalde ölü bulundu. Tarabya Façyo Balık Restorant'ınişletmecisi olan Bandırma'nın cenazesi, evinyatak odasındaydı. Başında tek kurşun yarasıolan Bandırma'nın yanıbaşında ise tabanca vardı.Bandırma'dan geriye, yüksek borçlarından ötürübunalıma girdiğini ve çıkış yolu bulamadığı içinhayatına son verdiğini yazdığı bir intihar mektubukaldı.Bandırma'nın kesin ölüm sebebini otopsi raporuortaya koyacak. Soruşturma açan polis, cinayet veintihar ihtimallerini değerlendiriyor.
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