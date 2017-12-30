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Ünlü balıkçı canına kıydı

Ünlü balıkçı canına kıydı
İstanbul Sarıyer'de restoran sahibi Numan Bandırma (50) evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Tarabya Façyo Balık Restorant'ın işletmecisi olan Bandırma'nın cenazesi, evin yatak odasındaydı. Başında tek kurşun yarası olan Bandırma'nın yanıbaşında ise tabanca vardı. Bandırma'dan geriye, yüksek borçlarından ötürü bunalıma girdiğini ve çıkış yolu bulamadığı için hayatına son verdiğini yazdığı bir mektubu kaldı.Bandırma'nın kesin ölüm sebebini otopsi raporu ortaya koyacak. Soruşturma açan polis, cinayet ve intihar ihtimallerini değerlendiriyor.


Mustafa KAYA
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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