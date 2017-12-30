O maganda yakalandı

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçen ağustosta Y.A.İ, aracın hızını sabitleyip, yan koltuğa geçti. Bu anları da telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki çekti. Trafiği tehlikeye düşüren şüpheli, dün Bağcılar'da gözaltına alındı. Y.A.İ ifadesinde, görüntüleri FSM Köprüsü'nde ayaklarını camdan dışarıya çıkararak, araç kullanan kişinin videosunu gördükten sonra paylaştığını söyledi.
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