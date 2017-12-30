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Müebbet ve 30 yıl hapis

Müebbet ve 30 yıl hapis
Darbeci polislere istenen cezalar ortaya çıktı. 'da 15 Temmuz darbe girişiminde görevlerini yerine getirmeyen, darbeye direnen halkın direncini kıran polislerle ilgili mütalaa açıkladı. Mütalaada, darbeye iştirak eden 5 polis için (İshak Erkol, Hakan Pekyılmaz, Kamuran Güngör, Mahmut Sofuoğulları ve Soytürk Yıldız) ağırlaştırılmış müebbet, darbeye yardım suçundan 30 yıla kadar hapis istendi.

Fatih ULAŞ
Etiketler:
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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