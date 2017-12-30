Mezar şoku

İbrahimşeyh Köyü, definde ikamet yasağı getirdi. İstanbul’da ölen Fatma Çoruh, köy mezarlığına defnedilemedi. Ailenin şikayeti üzerine kaymakamlık devreye girdi. Cenaze, 11 gün sonra yerinden alınıp köy kabristanında eşinin yanında toprağa verildi
Giresun'da"köyde defin yasağına" kaymakamlık müdahale etti. Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olan, ancak doğduğu Giresun Espiye'ye bağlı İbrahimşeyh Köyü'nde yaşayan FatmaÇoruh (86), bir süre önce İstanbul'a gitti. Sağlık sorunları yaşayan yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede 11 gün önce hayatını kaybetti. Çocukları, vasiyeti üzerine annelerinin cenazesini, İbrahimşeyh Köyü'nde vefat eden ve köy mezarlığında toprağa verilen eşi Muharrem Çoruh'un yanına defnetmek istedi. Ancakcenaze ile köye giden aile, muhtarlığın verdiğikararla şok geçirdi. Köy muhtarı Şinasi Dursun, aile bireylerine 'İkametgahı köyde olmayanlar köymezarlığına gömülemez' kararı aldıklarını ve define izin veremeyeceklerini söyledi. Girişimlerden sonuç alamayan aile, Fatma Çoruh'un cenazesini köydeki evlerinin bahçesine defnetti. Aile, mezar yasağını EspiyeKaymakamlığı'na şikayet etti. Kaymakamlık isehemen devreye girdi. Bunun üzerine muhtarlık bir kereye mahsus defin izni verdi. Bunun üzerine 11 gün sonra mezardan çıkarılan yaşlı kadının cenazesi, köymezarlığında eşinin yanında toprağa verildi. İhtiyar heyetinden Mehmet Keskin, "Köy çok kalabalık olduğu ve mezarlıkta yer kalmayacağı endişesiyle böyle bir karar aldık. Aile 'Sadece bir seferliğine' deyince buraya koyduk. Başka almamamız gerekiyor" dedi. Defin yasağının mimarı olan Muhtar Şinasi Durmaz ise karara ilişkin açıklama yapmak istemedi.
'ŞAŞIRTICI BİR DURUM' Çoruh'un defni, köyde olay çıkardı. Köy nüfusuna kayıtlı olmayan kişilerin köy mezarlığına defnedilmesini yasaklayan muhtarlık tartışma yarattı. Türkiye BarolarBirliği Yönetim Kurulu Üyesi ve GiresunBarosu eski Başkanı Avukat GültekinUzunalioğlu, "Eğer bir kişi ikametgahı olmayan yerde gömülmek istiyorsa muhtar inisiyatif kullanır. Bu yönde idari bir karar alabilir. İlk kez böyle bir kararla karşıya kalınması şaşırtıcı bir durum" dedi. GiresunMuhtarlar Derneği Başkanı ErtuğrulOksal ise definde ikametgah aranmaması gerektiğini vurguladı.
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