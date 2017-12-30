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Mezar şoku

, definde ikamet yasağı getirdi. ’da ölen Fatma Çoruh, köy mezarlığına defnedilemedi. Ailenin şikayeti üzerine kaymakamlık devreye girdi. Cenaze, 11 gün sonra yerinden alınıp köy kabristanında eşinin yanında toprağa verildi

Mezar şoku
Giresun'da "köyde defin yasağına" kaymakamlık müdahale etti. Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olan, ancak doğduğu Giresun Espiye'ye bağlı İbrahimşeyh Köyü'nde yaşayan Fatma Çoruh (86), bir süre önce İstanbul'a gitti. Sağlık sorunları yaşayan yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede 11 gün önce hayatını kaybetti. Çocukları, vasiyeti üzerine annelerinin cenazesini, 'nde vefat eden ve köy mezarlığında toprağa verilen eşi Muharrem Çoruh'un yanına defnetmek istedi. Ancak cenaze ile köye giden aile, muhtarlığın verdiği kararla şok geçirdi. Köy muhtarı Şinasi Dursun, aile bireylerine 'İkametgahı köyde olmayanlar köy mezarlığına gömülemez' kararı aldıklarını ve define izin veremeyeceklerini söyledi. Girişimlerden sonuç alamayan aile, Fatma Çoruh'un cenazesini köydeki evlerinin bahçesine defnetti. Aile, mezar yasağını Espiye Kaymakamlığı'na şikayet etti. Kaymakamlık ise hemen devreye girdi. Bunun üzerine muhtarlık bir kereye mahsus defin izni verdi. Bunun üzerine 11 gün sonra mezardan çıkarılan yaşlı kadının cenazesi, köy mezarlığında eşinin yanında toprağa verildi. İhtiyar heyetinden Mehmet Keskin, "Köy çok kalabalık olduğu ve mezarlıkta yer kalmayacağı endişesiyle böyle bir karar aldık. Aile 'Sadece bir seferliğine' deyince buraya koyduk. Başka almamamız gerekiyor" dedi. Defin yasağının mimarı olan Muhtar Şinasi Durmaz ise karara ilişkin açıklama yapmak istemedi.

'ŞAŞIRTICI BİR DURUM'
Çoruh'un defni, köyde olay çıkardı. Köy nüfusuna kayıtlı olmayan kişilerin köy mezarlığına defnedilmesini yasaklayan muhtarlık tartışma yarattı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Giresun Barosu eski Başkanı Avukat Gültekin Uzunalioğlu, "Eğer bir kişi ikametgahı olmayan yerde gömülmek istiyorsa muhtar inisiyatif kullanır. Bu yönde idari bir karar alabilir. İlk kez böyle bir kararla karşıya kalınması şaşırtıcı bir durum" dedi. Giresun Muhtarlar Derneği Başkanı Ertuğrul Oksal ise definde ikametgah aranmaması gerektiğini vurguladı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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