‘FETÖ avukatı’

FETÖ

CHP'Lİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında 15 Temmuz darbecilerine sahip çıkan ve vatandaşları şehit eden FETÖ 'cü askerleri savunan açıklamaları infiale yol açtı. Siyasiler, "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün avukatı... Hayal âleminde yaşıyor" dedi. İşte o tepkilerden satır başları:Kılıçdaroğlu kendisi TV karşısında kahvesini yudumlarken, 250 kahramanın ülkesi uğruna can verdiği 15 Temmuz gecesini unutturmaya çalışıyor. Vatandaşın canına kast edildiği gece ortadan kaybolacaksın, bugün çıkıp can ve mal güvenliğim yok diyeceksin! Buna kargalar güler. Ana muhalefetin başında olmak kimseye bu ülkenin itibarına dil uzatma hakkı vermez. Kılıçdaroğlu hayal aleminde yaşıyor. Kendini Hitler döneminde zanneden birinden Türkiye'ye fayda gelmez.Kemal Tosun, Münir Alkan, Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Abdullah Tayyip Olçok... Ve daha nice kahraman şehitlerimiz. Ey Kılıçdaroğlu, bu kahramanlarımız vatan için toprağa düştü. Onları şehit eden, sizin arka çıktığınız FETÖ'nün darbeci hainleri.15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı bir avuç insan dışındaki herkesin özgürlükleri ve hakları ayaklar altına alınmış olacaktı. Bugün sayın Kılıçdaroğlu'nun insan hakları, özgürlükleri adı altında yanında durduğu FETÖ'cüler bunu yapacaktı. Bu millet, o hainlerin kahramanlık destanı yazmışlar gibi duruşmalara gitmesini hazmedemiyor, bunun da gereğinin yapılmasını istedi. Milletin temsilcileri de gereğini yaptı. KHK düzenlemesiyle getirdiğimiz budur. Kimin arkasında durduklarını, kimin adına bu tip açıklamaları yaptıklarını bir kere daha düşünüp öyle konuşmaları lazım. Tasvip edilebilecek sözler değil.CHP'nin her skandalından sonra, "Bu kadar da olamaz" diye tepki gösteriyoruz ama adamlar büyük bir başarıyla her seferinde daha da rezil açıklamalar yapabiliyorlar. Adamların tüm gündemi FETÖ avukatlığına dönmüş durumda. Gelinen süreçte CHP bir parti olmaktan çıkmış, adeta FETÖ'nün avukatlık bürosuna dönüşmüş durumdadır.Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili olarak sarf ettiği "Aşağılayıcı... Bu insanların onuru yok mu" ifadesine, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları büyük tepki gösterdi. İşte söyledikleri:Bu karar beklediğimiz ve desteklediğimiz bir karardı. Hiç olmazsa acımızı bir nebze teselli ediyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini dikkate kale almıyoruz. Biz çok acılar çektik bu ülke bunları hak etmedi. Kendisi bu olayları yaşamadığı, bu ülkeden biri olmadığı için böyle konuşabiliyor.Ben davaları takip ediyorum. Adamlar grand tuvalet, saçları jöleli hava atar gibi yürüyorlar. Kılıçdaroğlu, 'Bu insanlar mahkûm olmadı ki' diyor. Gece sabaha kadar bize kurşun sıkarken bizim hakkımız yok muydu? Böyle açıklamalarla davayı sulandırmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin ipi başka yerde, yukarıdan gelen emirlere göre hareket ediyorlar, onların sözcülüğünü yapıyorlar. Adam kahraman t-shirtüyle çıkıyor. Nasıl aşağılayıcı diyor Kılıçdaroğlu? Gece 12'den sabaha kadar köprüdeydim. Bize o gece neler yaptılar?15 Temmuz için kesinlikle uygulanması gerekir. Kılıçdaroğlu yine hoş olmayan söylemlerde bulunuyor. FETÖ ağzıyla konuşuyor, onları savunan açıklamalar yapıyor sürekli. Tek tip kıyafet düzenlemesini milletin çoğunluğu da istiyor, meydanlarda da istendi. Tek tip kıyafet bu tür suçlular üzerinde uygulanmalıdır. Tek tip kıyafet düzenlemesi bizim için önemli ve gerekli.Tek tip kıyafet uygulamasını biz istedik. Benim için terör örgütlerinin hepsi bir. Kılıçdaroğlu onların avukatlığını yapıyor ama başarıya ulaşamaz. Onlar her zaman kaybedecek.Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere sahip çıkan açıklamalarından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bu açıklamalar şehitlerimize yapılmış bir haksızlıktır. Ancak kılavuzu FETÖ olan biri böyle açıklama yapar. O gece sokağa çıkanlar vatan sevdalısıydı. Ancak 37 şehit verdiğimiz köprüde, bilinçli olarak halka ateş açıldı. FETÖ'cü hainlerin emirleri Türk milleti için yok hükmündedir. Kılıçdaroğlu bir kere de biz vatan sevdalılarına sahip çıksın.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 22 Aralık 2017'de TBMM'deki basın açıklamasında ve 24 Aralık 2017'de CHP'nin Eskişehir İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu ifade edildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'ndan, 22 Aralık'taki konuşması için 100 bin, 24 Aralık'taki konuşması için de 150 bin lira olmak üzere toplam 250 bin lira manevi tazminat talep edildi. Dilekçede, "Kılıçdaroğlu'nun ve genel başkanı bulunduğu siyasi partinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik söylemleri, FETÖ'nün söylemleriyle örtüşmekte olup, bu doğrultudaki söylem ve politikanın örgüt tarafından adı geçen siyasi partiye empoze edildiği hususunda yaygın bir kanaat oluşmuştur" denildi.15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin avukatları, katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin sözleri nedeniyle CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şehit yakınları ve gazilerin yaklaşık 100 avukatı, Aldan hakkında "şehitlerin hatıralarına ve gazilere hakaret" iddiasını içeren suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Avukat Fatih Atalay, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin avukatları olarak olayın peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Milletin vekilinin, millete düşmanlık etmesi, dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir olay değildir" dedi. Avukatlar, 500'den fazla şehit yakını ve gazi adına hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini, Parlamenter Suçlardan Sorumlu Başsavcıvekili Ahmet Akça'ya teslim etti.dün CHP genel merkezi önünde toplanarak Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren şehit aileleri ve gaziler siyah çelenk bıraktı. Yaklaşık 100 kişilik grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, "CHP'ye diyoruz ki içinizdeki PKK sevicileri, üst akıl sevicileri, ülkeye ihanet eden bu vekilleri temizleyin. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de bir gazidir ve gazilere hakaret etmek hiç kimsenin haddine değildir" dedi.PM'nin 6 Kasım 2016'daki toplantısının ardından yayımlanan bildirideki ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "iftira" ve AK Parti yöneticilerine yönelik "hakaret" suçundan açılan soruşturma kapsamında, 5 PM üyesi dün savcılığa yazılı ifade verdi. PM üyeleri Yıldırım Kaya, Yaşar Seyman, Gamze Taşçıer, Hakkı Süha Okay ve Ali Rıza Erbay, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına yazılı ifade verdi.