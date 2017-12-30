Fay canına!

Bakan Mehmet Özhaseki, Marmara açıklarında olması beklenen depremin kendilerini korkuttuğunu söyledi ve ekledi: Bu tehdide karşı önlem almak için 2018’den itibaren yılda 500 bin bağımsız yapıyı yenileyeceğiz
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da olması beklenen depremle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bilim insanlarının, İstanbul'da 2030-2040 yılları arasında 7 şiddetinde deprem olacağı yönünde rapor hazırladıklarına dikkat çeken Özhaseki, deprem raporlarını dikkate alarak Marmara açıklarında beklenen depremin kendilerini korkuttuğunu açıkladı. Bu tehdide karşı önlem aldıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Deprem ülkemizin bir gerçeği. Hali hazırda topraklarımızın yüzde 66'sı 1'inci ve 2'nci derecede deprem bölgesi. Nüfusumuzun yüzde 71'i bu bölgelerde yaşıyor. 2012'de çıkarılan yasayla yapılan girişimler ülkemizde hızla devam ediyor ama biz bu hızı yeterli görmüyoruz. Bizi korkutan yakında Marmara açıklarındaki deprem bu bölgeyi de içine almak üzere bir tehdit daha oluşturuyor. Biz çok hızlı davrandık, önümüzdeki bir takım engelleri aşarak depreme hazırlıklı hale gelmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Yakın zamanda yeni Deprem Yasası'nın yürürlüğe gireceğini de sözlerine ekleyen Bakan Özhaseki, özetle şunları anlattı: "Yasal altyapıyı da hazırladık. Önümüzdeki günlerde çalışma trafiği içinden bir an önce çıkaracağız veya bir kanun hükmünde kararname ile yeni depreme hazırlık yasası çıkmış olacak. Büyük hedeflerimiz var, bu anlamda bütün illere giderek belediye başkanı arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Nasıl yapılabileceğimizi hazırlıyoruz. Getirebileceğimiz, yenilik, kolaylık, teşvikler nelerse onları söylüyoruz. Dile kolay; inşallah 2018'den itibaren yılda 500 bin bağımsız birimi yenileyerek devam edeceğiz. Bütün bunların hesapları yapıldı. Büyük bir gayret içindeyiz. Yeni bir dönem, çığır açılacak, burada yapılacak epeyce işler var diye düşünüyorum."
ÖNLEM DÜĞMESİNE BASILDI. DEPREM YASASI YAKINDA ÇIKACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, olası depreme karşı önlem düğmesine bastıklarını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.