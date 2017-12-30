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Boşanma partisi

Tuğba Doğan, 1.5 yıl sonra boşanınca mangal partisi düzenledi.

Boşanma partisi
Bursa'da market işleten Tuğba Doğan (28), 1.5 yıl önce kendisini aldatan 8 yıllık eşi Uğur Gürsoy'a boşanma davası açtı. Tartışmalı geçen dava sürecinin ardından mahkeme çifti boşadı. Mutluluktan havalara uçan genç kadın, balonla süslediği otomobiline "Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor, boşandım mutluyum" diye yazdırıp, arkadaşları ile mangal partisi yaptı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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