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3 bin 530 dershane

3 bin 530 dershane
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dershanelerin kapatılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 tarihinden itibaren kapatılan dershane sayısının 3 bin 530 olduğunu bildirdi. Yılmaz, bunlardan bin 472'sinin özel okula dönüştüğünü belirtti. Yılmaz, 2015 tarihine kadar dönüşün programına başvuran özel okullara tanınan sürenin ise 2018-2019 öğretim yılı sonu olduğunu kaydetti.

Evrin GÜVENDİK
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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