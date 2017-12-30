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26 ülke 35 lider 144 bin KM

, uluslararası sorunlara ağırlığını koydu. ’ın dünyadaki temasları sayesinde sözü dinlenen ülke oldu

26 ülke 35 lider 144 bin KM
, 2017 yılında yoğun bir trafik yaşadı. 4 kıtada 26 ülkeyi ziyaret edip 35 liderle görüşmeler yaptı. 144 bin kilometre yol kat ederek dünyayı tam 4 kez dolaştı.

Kudüs krizi dolayısıyla 57 İslam ülkesinin temsilcilerini İstanbul'da topladı. "Türkiye yalnız kalacak" tehditlerine aldırmadı. Tam 128 ülkenin desteğini alıp BM'de de ABD'yi yalnız bıraktı.

BİRDEN ÇOK GİTTİĞİ ÜLKELER
ABD 2, S. Arabistan 2, Rusya 4, Kuveyt 3, Katar 3
65 yıl sonra Yunanistan 'a giden ilk Cumhurbaşkanı oldu
10 yabancı devlet başkanını Ankara'da ağırladı

VİZE ŞANTAJINA BOYUN EĞMEDİK
'nin tavizsiz duruşu, tehdidinde bulunan ABD'yi dize getirdi. Ekim'de başlatılan kısıtlama, önceki gün sona erdi. Aylar önceden randevu alanlara dün ilk vizeler verildi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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