26 ülke 35 lider 144 bin KM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında yoğun bir trafik yaşadı. 4 kıtada26 ülkeyi ziyaret edip 35 liderle görüşmeler yaptı. 144 bin kilometre yol kat ederek dünyayı tam 4 kez dolaştı.
Kudüs krizi dolayısıyla 57 İslamülkesinin temsilcilerini İstanbul'datopladı. "Türkiye yalnız kalacak" tehditlerinealdırmadı. Tam 128 ülkenin desteğinialıp BM'de de ABD'yi yalnız bıraktı.
BİRDEN ÇOK GİTTİĞİ ÜLKELER
ABD 2, S. Arabistan 2, Rusya 4, Kuveyt 3, Katar 3
65 yıl sonra Yunanistan 'a giden ilk Cumhurbaşkanı oldu
10 yabancı devlet başkanını Ankara'da ağırladı
VİZE ŞANTAJINA BOYUN EĞMEDİK Türkiye'nin tavizsiz duruşu, vize tehdidinde bulunan ABD'yidize getirdi. Ekim'de başlatılan kısıtlama, önceki gün sona erdi. Aylar önceden randevu alanlara dün ilk vizeler verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.