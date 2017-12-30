15 yıl hapis

Rize'nin Pazar ilçesinde, geçen 20 Mart'ta 9/B sınıfında Tarih dersi görülürken B.K., bir anda cebinden çıkardığı bıçakla ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı boynundan bıçakladı. Ardından alt kata inerek bıçağı kendi boynuna sapladı. Taş hayatınıkaybederken, ağıryaralanan B.K. isetedavi altına alındı.Tutuklanarakcezaevine gönderildi. B.K.'nin RizeAğır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. 'Canavarcahisle adam öldürmek'suçundan yargılananB.K.'ye 15 yılağırlaştırılmış hapiscezası verildi.
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