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15 yıl hapis

15 yıl hapis
Rize'nin Pazar ilçesinde, geçen 20 Mart'ta 9/B sınıfında Tarih dersi görülürken B.K., bir anda cebinden çıkardığı bıçakla ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı boynundan bıçakladı. Ardından alt kata inerek bıçağı kendi boynuna sapladı. Taş hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.K. ise tedavi altına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.K.'nin 'nde yargılanmasına devam edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanan B.K.'ye 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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