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Soygun dehşeti!

Soygun dehşeti!
Eli silahlı soyguncular dehşet saçtı. Olay dün 'in Bornova İlçesi'nde yaşandı. Ellerinde tabancayla kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, işyeri sahibi Mustafa Tezcan'dan altınları vermesini istedi. Tezcan'ın direnmesi üzerine paniğe kapılan şüphelilerden biri, elindeki tabancayla Tezcan'ın bacağına ateş etti, ardından 2 soyguncu da yaya olarak kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, Tezcan'ı hastaneye kaldırdı. Kuyumcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan iki soyguncunun yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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