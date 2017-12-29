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Okulda panik!

’de anaokulunun tavan sıvası çöktü. 4 öğrenci yaralandı. Eğitime 2 gün ara verildi....

Okulda panik!
Anaokuluna giden çocuklar, dehşeti yaşadı. Tavan sıvasının çökmesi sonucu 4'ü yaralandı. Olay dün 'in Erdemli İlçesi'nde yaşandı. Çeşmeli Anaokulu'nda öğrencilerin ders işlediği sırada 4 metrekarelik tavan sıvası çöktü. Sıva parçalarının altında kalan 4 öğrenci başından ve omuzundan yaralandı. Yaralı çocuklar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Silifke Kaymakamı ve Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, "Sabah meydana gelen olayda 4 öğrencimiz yaralanmıştır. Öğrencilerimiz tedavi altına alınmıştır. Şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Anaokulunda 2 gün süreyle eğitime ara verildi. Valimiz Ali İhsan Su'nun talimatı ile olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış bulunmaktadır" dedi. Yaralı 4 çocuğun tedavileri sürüyor.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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