Okulda panik!

Anaokulunagiden çocuklar,dehşeti yaşadı. Tavansıvasının çökmesi sonucu 4'üyaralandı. Olay dün Mersin'inErdemli İlçesi'nde yaşandı.Çeşmeli Anaokulu'ndaöğrencilerin ders işlediğisırada 4 metrekareliktavan sıvası çöktü. Sıvaparçalarının altında kalan4 öğrenci başından veomuzundan yaralandı. Yaralıçocuklar ambulanslarlaçeşitli hastanelere kaldırıldı.Silifke Kaymakamı veErdemli Kaymakam VekiliŞevket Cinbir, "Sabahmeydana gelen olayda 4öğrencimiz yaralanmıştır.Öğrencilerimiz tedavi altınaalınmıştır. Şu an için hayatitehlikeleri bulunmamaktadır.Anaokulunda 2 gün süreyleeğitime ara verildi. ValimizAli İhsan Su'nun talimatı ileolayla ilgili gerekli soruşturmabaşlatılmış bulunmaktadır"dedi. Yaralı 4 çocuğuntedavileri sürüyor.
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