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Kayıp genç cezaevinde çıktı

Kayıp genç cezaevinde çıktı
Antalya'da evinden pazar günü sabah çıkan (19) bir daha geri dönmedi. Ailesi gidebileceği her yeri araştırdı ancak bir sonuç elde edemeyince Mehmet Bağiçi için polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalar sonrası Mehmet Bağiçi'nin hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı ortaya çıktı. Emniyet yetkilileri, 18 yaşından büyük bir kişinin cezaevine girdiğinde, kişinin istememesi halinde ailesine haber verilmediğini kaydetti.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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