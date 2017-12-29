Kayıp genç cezaevinde çıktı

Antalya'da evinden pazar günü sabah çıkan Mehmet Bağiçi (19) bir daha geri dönmedi. Ailesigidebileceği her yeriaraştırdı ancak bir sonuçelde edemeyince MehmetBağiçi için polis vejandarmaya kayıpbaşvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalar sonrası Mehmet Bağiçi'nin hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı ortaya çıktı. Emniyet yetkilileri, 18 yaşından büyük bir kişinin cezaevine girdiğinde, kişinin istememesi halinde ailesine haber verilmediğini kaydetti.
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