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  1. Kayıp genç cezaevinde çıktı
  2. Soygun dehşeti!

Fatmagül’ün suçu ne

Fatmagül’ün suçu ne
Kahramanmaraş'ta bankada çalışırken, bir süre önce işten çıkarılan 20 yaşındaki Fatmagül Berk, geçen Salı günü, "İş-Kur'a gidip yeni iş başvurusu yapacağını" söyleyerek evden ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis, alarma geçti. Genç kızın çantası bir ağaçta bulundu. İçinden "Herkes hakkını helal etsin" şeklinde yazılmış mektup çıktı. Ekipler genç kızın intihar ettiğini düşünerek 'dan yardım istedi. Bir yandan da MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, Fatmagül Berk'in otogar bölgesinde olduğunu tespit etti. Eminet güçleri, genç kızı bir sandalyede otururken buldu. Berk, ailesine teslim edildi.

Sırrıberk ARSLAN
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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