Fatmagül’ün suçu ne

Kahramanmaraş'ta bankada çalışırken, bir süre önce işten çıkarılan 20 yaşındaki FatmagülBerk, geçen Salı günü, "İş-Kur'a gidip yeni iş başvurusu yapacağını" söyleyerek evden ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis, alarma geçti. Genç kızın çantası bir ağaçta bulundu. İçinden "Herkes hakkınıhelal etsin" şeklinde yazılmış mektup çıktı. Ekipler genç kızın intihar ettiğini düşünerek AFAD'dan yardım istedi. Bir yandan da MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, Fatmagül Berk'in otogar bölgesinde olduğunu tespit etti. Eminet güçleri,genç kızı bir sandalyedeotururken buldu. Berk, ailesineteslim edildi.
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