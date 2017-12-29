Evi terk eden kızına benzettiği kadını vuran baba, mahkemede isyan etti. 'Deli değilim' dedi. Bursa'da oturan HaydarEmeç'in (67) kızı Gülcan, 12 yıl önce evden ayrılıp Erzincan'da oturan Taner Tiryaki ile evlendi. Emeç, mahallede yayılan, 'Kızın kötü yola düştü' dedikoduları üzerine bunalıma girdi. 1 Ağustos 2014 tarihinde, bir kaynakçı dükkanında sekreter olarak çalışan Remziye Yıldız'a (31), "Senbenim kızımsın" dedi. Genç kadın kimliğini gösterdi. Ancak Emeç, tabancasını çıkardı. Ardı ardına tetiğe bastı. Yıldız, uzun süren tedavinin ardından taburcu edilirken, tutuklanan Haydar Emeç ise 2015 yılında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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