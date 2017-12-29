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Deli değilim

, 4 yıl önce, kızı Gülcan’a benzettiği Remziye Yıldız’ı vurdu. 16 yıl hapis cezası aldı. Yargıtay kararı bozdu. Akli dengesinin belirlenmesini istedi. Sanık “Deli değilim”dedi

Deli değilim
Evi terk eden kızına benzettiği kadını vuran baba, mahkemede isyan etti. 'Deli değilim' dedi. 'da oturan Haydar Emeç'in (67) kızı Gülcan, 12 yıl önce evden ayrılıp Erzincan'da oturan Taner Tiryaki ile evlendi. Emeç, mahallede yayılan, 'Kızın kötü yola düştü' dedikoduları üzerine bunalıma girdi. 1 Ağustos 2014 tarihinde, bir kaynakçı dükkanında sekreter olarak çalışan Remziye Yıldız'a (31), "Sen benim kızımsın" dedi. Genç kadın kimliğini gösterdi. Ancak Emeç, tabancasını çıkardı. Ardı ardına tetiğe bastı. Yıldız, uzun süren tedavinin ardından taburcu edilirken, tutuklanan ise 2015 yılında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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