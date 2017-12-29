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’tan Beyonce çıktı

FETÖ’nün kumpası deşifre edildi. Örgütün onlarca uygulama ile insanları ByLock’a yönlendirdiği belirlendi. “Freezy-Müzik Bul Dinle” üzerinden şarkı indirenler de kumpasa düştü. Yani bu program ile telefonuna Beyonce şarkısı yükleyen bir kişi otomatikman ByLock’çu oldu

ByLock’tan Beyonce çıktı
Teröristbaşı Fetullah Gülen ve çetesi örgütün kriptolu haberleşme programı olan sistemi ile yaptı. ByLock kullanıcılarının saklanması amacıyla da bir tuzak hazırlandı. TÜBİTAK eski çalışanı olan Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın Mor Beyin (Freezy- Müzik Bul Dinle) yazılımı yaptığı saptandı. Erbakırcı, ByLock'u bu yazılımın içine sakladı. İnsanlar namaz saati ya da şarkı indirdiğini sandı. Ancak telefonda artık ByLock tuzağı vardı. Yani binlerce kişi bilmeden ByLock'u telefonuna aldı. Savcılık tuzağı anladı. 11 bin 480 mağdurun olduğu anlaşıldı. Mağdurla ilgili soruşturmalar yeniden yürütülürken tuzağın detayları da ortaya çıktı. Buna göre Erbakırcı "Mor Beyin" adlı platform bünyesinde namaz vakitleri, dua okuma, kıble gösterme, Almanca - İngilizce - Türkçe sözlük, müzik dinleme ve otomobil araştırma gibi 10 ayrı programı sakladı. Değişik çevrelerden birçok kişiye hitap edecek tuzak programlara ise, "Best Free Music, Freezy Müzik Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German Engslish Dictionary, En ucuz Fiyat Mor, Almanca- Türkçe Sözlük, Araba2.com" gibi isimler verildi. Freezy-Müzik Bul Dinle sisteminden Beyonce şarkısını indiren telefonuna bilmeden ByLock'u yükledi. Eski TÜBİTAK çalışanı olan Yasin Alpen'in de "Namaz Vakitleri TR" ve "Kıble Pusulası" adlı programlar üzerinden masum insanları ByLock'a yönlendirildiği tespit edildi.

Kenan KIRAN
Etiketler:
  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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