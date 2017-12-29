ByLock’tan Beyonce çıktı

FETÖ’nün ByLock kumpası deşifre edildi. Örgütün onlarca uygulama ile insanları ByLock’a yönlendirdiği belirlendi. “Freezy-Müzik Bul Dinle” üzerinden şarkı indirenler de kumpasa düştü. Yani bu program ile telefonuna Beyonce şarkısı yükleyen bir kişi otomatikman ByLock’çu oldu
TeröristbaşıFetullah Gülen ve çetesi örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock sistemi ile yaptı. ByLock kullanıcılarının saklanması amacıyla da bir tuzak hazırlandı. TÜBİTAK eski çalışanı olan Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın Mor Beyin (Freezy- Müzik Bul Dinle) yazılımı yaptığı saptandı. Erbakırcı, ByLock'u bu yazılımın içine sakladı. İnsanlar namaz saati ya da şarkı indirdiğini sandı. Ancak telefonda artık ByLock tuzağı vardı. Yani binlerce kişi bilmeden ByLock'u telefonuna aldı. Savcılık tuzağı anladı. 11 bin 480 mağdurun olduğu anlaşıldı. Mağdurla ilgili soruşturmalar yeniden yürütülürken tuzağın detayları da ortaya çıktı. Buna göre Erbakırcı "Mor Beyin" adlı platform bünyesinde namaz vakitleri, dua okuma, kıble gösterme, Almanca - İngilizce - Türkçe sözlük, müzik dinleme ve otomobil araştırma gibi 10 ayrı programı sakladı. Değişik çevrelerden birçok kişiye hitap edecek tuzak programlara ise, "Best Free Music, FreezyMüzik Bul Dinle, FreezyPlay Free Music Online, MorGerman Engslish Dictionary,En ucuz Fiyat Mor, Almanca-Türkçe Sözlük, Araba2.com" gibi isimler verildi. Freezy-Müzik Bul Dinle sisteminden Beyonce şarkısını indiren telefonuna bilmeden ByLock'u yükledi. Eski TÜBİTAK çalışanı olan Yasin Alpen'in de "Namaz VakitleriTR" ve "Kıble Pusulası" adlı programlar üzerinden masum insanları ByLock'a yönlendirildiği tespit edildi.
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