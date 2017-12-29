Baba dram!

Soba bomba gibi patladı. Müzisyen baba, kurtarmak istediği 3 çocuğuyla can verdi. Üzücü olay dün Konya'da meydana geldi. Kardeşleriyle birlikte düğünlerde bağlama çalarak müzisyenlik yapan Cafer Salır (34), önceki gece ikinci eşi Sadiye (34) ve 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can ile aynı odada, ilk eşinden olan 14 yaşındaki ikizler Muhammet ve Ali ile ikinci eşinden olan 11 yaşındaki Celalettin Salır ise 8 metrekarelik odalarında uykuya daldı. Gece saat 03.00 sıralarında 3 kardeşin bulunduğu odada, sobadan yangın çıktı. Çocuklar, "Baba bizi kurtar" diye çığlık atarak yardım istedi. CaferSalır, önce yanındaki eşini ve oğlu Mustafa'yı dışarı çıkardı. Eve geri dönen Salır, hemen çocuklarının odasına daldı. Ancak bu sırada sobabomba gibi patladı. Baba Salır, 3 çocuğuyla birlikte yanarak can verdi. Hastaneye kaldırılan anne Sadiye ileoğlu Mustafa Can, tedavilerininardından taburcu edildi.
HERKES 'CELLO' DERDİ
Cafer Salır'ın ilk evliliğinden Yaşar (19) ve ölen 14 yaşındaki ikizler Muhammet ve Ali'nin 2 yaşındayken annelerinin tarafından terk edildiği öğrenildi. Çevresi tarafından çok sevilen Cafer Salır'ın hayatını kaybetmesiyle ilçe halkı da üzüntüye büründü. Komşularından Nafiz Gülüm, "Gece itfaiye seslerini duyuncahemen koşup eve geldik.Alevler çocukların odasındandışarıya çıkıyordu. Çocuklarıylabirlikte hayatını kaybettiğiniduyunca çok üzüldük.Çocuklardan Celalettin'eherkes 'Cello' derdi. Hem ikizlerhem de Celalettin babasıylabirlikte düğünlere giderdi. Çok üzüldük" dedi
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