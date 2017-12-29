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Baba dram!

Konya’da bir evde yangın çıktı. Baba, kurtarmak istediği 3 oğluyla can verdi. Olayın ardından ise dram çıktı. Hayatını kaybeden kardeşlerin anneleri tarafından terk edildiği öğrenildi

Baba dram!
Soba bomba gibi patladı. Müzisyen baba, kurtarmak istediği 3 çocuğuyla can verdi. Üzücü olay dün Konya'da meydana geldi. Kardeşleriyle birlikte düğünlerde bağlama çalarak müzisyenlik yapan Cafer Salır (34), önceki gece ikinci eşi Sadiye (34) ve 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can ile aynı odada, ilk eşinden olan 14 yaşındaki ikizler Muhammet ve Ali ile ikinci eşinden olan 11 yaşındaki Celalettin Salır ise 8 metrekarelik odalarında uykuya daldı. Gece saat 03.00 sıralarında 3 kardeşin bulunduğu odada, sobadan yangın çıktı. Çocuklar, "Baba bizi kurtar" diye çığlık atarak yardım istedi. Cafer Salır, önce yanındaki eşini ve oğlu Mustafa'yı dışarı çıkardı. Eve geri dönen Salır, hemen çocuklarının odasına daldı. Ancak bu sırada soba bomba gibi patladı. Baba Salır, 3 çocuğuyla birlikte yanarak can verdi. Hastaneye kaldırılan anne Sadiye ile oğlu Mustafa Can, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



HERKES 'CELLO' DERDİ
Cafer Salır'ın ilk evliliğinden Yaşar (19) ve ölen 14 yaşındaki ikizler Muhammet ve Ali'nin 2 yaşındayken annelerinin tarafından terk edildiği öğrenildi. Çevresi tarafından çok sevilen Cafer Salır'ın hayatını kaybetmesiyle ilçe halkı da üzüntüye büründü. Komşularından Nafiz Gülüm, "Gece itfaiye seslerini duyunca hemen koşup eve geldik. Alevler çocukların odasından dışarıya çıkıyordu. Çocuklarıyla birlikte hayatını kaybettiğini duyunca çok üzüldük. Çocuklardan Celalettin'e herkes 'Cello' derdi. Hem ikizler hem de Celalettin babasıyla birlikte düğünlere giderdi. Çok üzüldük" dedi

Halit TURAN
  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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