Afrin YPG’ye bırakılamaz

ABD'deki davada gelinen nokta itibarıyla, Hakan Atilla'nın bir suçu olmadığının bunlar tarafından da görüldüğünü düşünüyorum. Jürinin bunu görmüş vaziyette olduğunu zannediyorum. Zannediyorum ki Hakan Atilla ile ilgili süreç, bankamızın beklediği istikamette tecelli edecektir. Bizim de beklentimiz o yöndedir.
Rusya Afrin'den daha önce çekileceğini söyledi. YPG ve PYD ile ilgili olarak bizim orada bir terör koridoruna müsaade etmemiz mümkün değil. Eğer biz Afrin'i bunlara bırakacak olursak, bu YPG'nin terör koridorunun batı kısmını kontrol altına alması anlamına gelir. Biz gerekli görüşmeleri gerekli mercilerle yürütüyoruz. Gerekli zamanda gerekli adımlar atılır. Bir gece ansızın gereği yapılır. Bu şarkıyı unutmamaları lazım.
Yazarımız Ekrem Kızıltaş da Afrika gezisini yerinde takip etti.
(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı Sarraf konusunda eleştirmesi sorusu üzerine) Kılıçdaroğlu, benim konuşma gündemimi belirleyecek kıratta değil. Biz ne zaman nerede ne konuşacağımızı gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu kendine baksın. Yanında ne söylediğini bilmeyen o bazı tipler var, gitsin önce onlarla ilgilensin. O haddini, ceddini, kendini, neslini bilmeyen o Konya milletvekili gibi adamlarla ilgilensin. Benim gündemimde Kılıçdaroğlu yok.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın daha aktif hale gelmesi için hep birlikte kafa yormak gerek... İİT ve alt kuruluşları, adeta birilerine maaş verme aracı gibi görülmemeli. Üyelerin aidatlarını ödemelerinin sağlanmasından kadroların iyileştirilmesine varana dek gerekli iyileştirmeleri yapmak suretiyle, İİT uluslararası ağırlığı olan aktif bir teşkilata dönüştürülmeli.
(Kılıçdaroğlu'nun danışmanının FETÖ bağlantısından dolayı 10 yılı aşkın bir ceza almasının sorulması üzerine) Hayırlı olsun.
ASLANLAR GAZİANTEP'E GİDECEK
Erdoğan, hediye edilen 3 aslanla ilgili şunları söyledi: "Torunlarım ister mi diye düşündüm. Ama Berat Bey bunun tehlikeli olabileceğini söyledi. Üç aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilecek."
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