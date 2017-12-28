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Sevgili yerine ölüm geldi

Sevgili yerine ölüm geldi
Bursa İznik'te Hüseyin Koç (25), zeytinlikte sevgilisini beklerken kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. 35 dakika boyunca kalp masajı yapılan talihsiz adam kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan 3 erkek ve 3 kadının bulunduğu balköpüğü renkli panelvan minibüsün peşine düştü.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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