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Kocasını öldürdü

Kocasını öldürdü
İstanbul 'da, Çiğdem K. dün çocuğunun babası olan Salih Yiğiter'le tartıştı. Kadın, Yiğiter'i cadde üzerinde bıçaklayarak öldürdü. Eminet güçleri kadını gözaltına aldı. Elini kana bulayan Çiğdem K. sorgusunda "Kocamdan şiddet görüyordum" dedi.


Yunus Emre KAVAK
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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